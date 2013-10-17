Президент Сербии: премьер Венгрии отстоял в ЕС право закупать российскую нефть

Александр Вучич оценил сотрудничество с Венгрией в сфере оказания экстренной помощи.

Президент Сербии заявил, что премьер-министр Венгрии отстоял в Евросоюзе суверенное право страны закупать российскую нефть. Соответствующей информацией Александр Вучич поделился с журналистами в Белграде, выступая на совместной пресс-конференции с Виктором Орбаном. Речь идет о поставках по путепроводу "Дружба".

У Виктора получилось отстоять внутри Европейского союза право получать российскую нефть через нефтепровод "Дружба" и обеспечить это для Словакии и Чехии. Нас, конечно же, никто и не спрашивал… Александр Вучич, президент Сербии

Политик добавил, что так как Сербия не является членом Евросоюза, то с ноября 2022 года не сможет вводить на территорию страны российские энергетические ресурсы. При этом сейчас российская нефть на 20-25 процентов дешевле, чем та, что может поступать от иракского Киркука, других видов ресурсов. Вучич уверен в том, что он и Орбан знают о том, что предстоящие полгода для европейских стран будут иметь "ключевое значение для двух народов, их выживания и дальнейшего развития". Белград и Будапешт в этой связи договорились об упрощении процедур по предоставлению экстренной помощи друг другу.

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Фото и видео: YouTube / Александар Вучић