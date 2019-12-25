В Сербии оценили запасы газа в стране.

Сербский президент Александр Вучич на специальном заседании местного парламента (Народной скупщины) заявил о том, что республику, как и весь европейский регион, ждет самая тяжелая зима после Второй мировой войны, с 1945 года. Чиновник добавил, что внешние силы пытаются заставить Белград прямо или косвенно признать независимость Косова. Однако Сербия не пойдет на это.

Хочу, чтобы люди знали, что следующие 6,5 месяцев - до 31 марта - будут самыми тяжелыми для всей Европы. Во всяком случае это станет одним из самых сложных годов для сербского народа, Сербии и ее граждан с 1945 года до сих пор. Александр Вучич, резидент Сербии

Напомним, что мероприятия в сербском парламенте были посвящены ситуации с непризнанным регионом Косово, давлению со стороны коллективного Запада, требований от Белграда уступок. На дебатах глава государства провел в общей сложности 11 часов 13 сентября, а днем позже - почти 14 часов. Политик заметил, что в рамках подготовки к отопительному сезону в сербском подземном газовом хранилище Банатски-Двор и в хранилищах Венгрии зарезервировано 663 миллионов кубических метров газа. Этого количества должно хватить ориентировочно на два зимних месяца.

Вучич предупредил об опасности силовых столкновений в Косово.

Фото и видео: YouTube / ParlamentSrbija