Президент Сербии рассказал о приверженности к диалогу.

Президент Сербии Александр Вучич предупредил об опасности силовых столкновений в Косово. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на специальном заседании местного парламента (Скупщины). По мнению политика, опасность "близка и серьезна" из-за односторонних действий властей Приштины. Депутаты проводят сессию, посвященного давлению Запада в отношении Белграда. По мнению лидера страны, Белград подталкивают к уступкам и признанию независимости самопровозглашенной республики.

Находимся в моменте, когда Сербия из-за шагов Приштины находится перед значительными вызовами безопасности… Хочу сказать, что все больше присутствие спецназа приштинской полиции на севере Косово и Метохии. Александр Вучич, президент Сербии

На заседании парламента Сербии также присутствуют представители косовских сербов, дипломатического корпуса, представители Канцелярии по Косово и Метохии. Александр Вучич подтвердил приверженность к диалогу.

Вучич объяснил, почему Сербия выступает против членства в Евросоюзе.

Фото и видео: YouTube / ParlamentSrbija