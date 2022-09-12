Вучич объяснил, почему Сербия выступает против членства в Евросоюзе

Президент Сербии Александр Вучич объяснил, почему в стране выступают против членства в Евросоюзе. Об этом он рассказал на брифинге в Словении.
Вучич отметил, что сейчас у всех "полон рот территориальной целостности Украины". По его словам, когда речь идет об этом вопросе у Сербии, то его "разрушают молотом". Сербский лидер отметил, что такое лицемерие жители страны не могут принять. При этом Вучич надеется, что в будущем можно будет отделить вопрос о вступлении в Евросоюз от эмоций.
Сейчас четкое и однозначное большинство против вступления в ЕС – и никогда оно не было таким ясным.
Александр Вучич, президент Сербии
Ранее Вучич предрек мировой продуктовый кризис.
Видео: YouTube / Александар Вучић
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