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Вучич предрек мировой продуктовый кризис

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По его словам, после ограничений цен появляется нехватка продукции.

Президент Сербии Александр Вучич предрек мировой продуктовый кризис. Об этом он рассказал во время своего визита в Абу-Даби.

По словам Вучича, энергетическая ситуация в мире "убивает" Сербию. Глава республики уверен, что вслед за этим кризисом наступят продовольственный и финансовые кризисы.

Как только вы ограничиваете цены, появляется нехватка этого продукта, это спекуляция торговцев, и вы никогда не можете это предотвратить.

Александр Вучич, президент Сербии

Ранее Вучич назвал причину запрета гей-парада в Белграде.

Видео: 

Теги: александр вучич, кризис, президент сербии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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