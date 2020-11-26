По его словам, после ограничений цен появляется нехватка продукции.

Президент Сербии Александр Вучич предрек мировой продуктовый кризис. Об этом он рассказал во время своего визита в Абу-Даби.

По словам Вучича, энергетическая ситуация в мире "убивает" Сербию. Глава республики уверен, что вслед за этим кризисом наступят продовольственный и финансовые кризисы.

Как только вы ограничиваете цены, появляется нехватка этого продукта, это спекуляция торговцев, и вы никогда не можете это предотвратить. Александр Вучич, президент Сербии

Ранее Вучич назвал причину запрета гей-парада в Белграде.

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