Президент Сербии Александр Вучич предрек мировой продуктовый кризис. Об этом он рассказал во время своего визита в Абу-Даби.
По словам Вучича, энергетическая ситуация в мире "убивает" Сербию. Глава республики уверен, что вслед за этим кризисом наступят продовольственный и финансовые кризисы.
Как только вы ограничиваете цены, появляется нехватка этого продукта, это спекуляция торговцев, и вы никогда не можете это предотвратить.
Александр Вучич, президент Сербии
Ранее Вучич назвал причину запрета гей-парада в Белграде.
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