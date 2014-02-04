Президент Сербии Александр Вучич назвал причину запрета гей-парада в Белграде. Об этом он рассказал в обращении к нации.
По словам Вучича, МВД Сербии в установленные законом сроки вынесет решение о запрете гей-парада. Он напомнил, что сейчас страна находится в тяжелой ситуации из-за угрозы беспорядков. Также президент отметил, что не будет использовать оспу обезъян в качестве причины запрета на проведение мероприятия.
Мы обеспокоены ситуацией в сфере безопасности. Положение трудное, мы не хотим видеть никаких беспорядков.
Александр Вучич, президент Сербии
Ранее Вучич заявил, что ЕС требовал от Сербии выбирать между Россией и Западом.
Видео: YouTube / Александар Вучић
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все