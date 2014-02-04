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Вучич назвал причину запрета гей-парада в Белграде

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Он напомнил, что сейчас страна находится в тяжелой ситуации из-за угрозы беспорядков.

Президент Сербии Александр Вучич назвал причину запрета гей-парада в Белграде. Об этом он рассказал в обращении к нации.

По словам Вучича, МВД Сербии в установленные законом сроки вынесет решение о запрете гей-парада. Он напомнил, что сейчас страна находится в тяжелой ситуации из-за угрозы беспорядков. Также президент отметил, что не будет использовать оспу обезъян в качестве причины запрета на проведение мероприятия.

Мы обеспокоены ситуацией в сфере безопасности. Положение трудное, мы не хотим видеть никаких беспорядков.

Александр Вучич, президент Сербии

Ранее Вучич заявил, что ЕС требовал от Сербии выбирать между Россией и Западом.

Видео: YouTube / Александар Вучић

Теги: александр вучич, белград, гей-парад, запрет, президент сербии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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