Он напомнил, что сейчас страна находится в тяжелой ситуации из-за угрозы беспорядков.

Президент Сербии Александр Вучич назвал причину запрета гей-парада в Белграде. Об этом он рассказал в обращении к нации.

По словам Вучича, МВД Сербии в установленные законом сроки вынесет решение о запрете гей-парада. Он напомнил, что сейчас страна находится в тяжелой ситуации из-за угрозы беспорядков. Также президент отметил, что не будет использовать оспу обезъян в качестве причины запрета на проведение мероприятия.

Мы обеспокоены ситуацией в сфере безопасности. Положение трудное, мы не хотим видеть никаких беспорядков. Александр Вучич, президент Сербии

Ранее Вучич заявил, что ЕС требовал от Сербии выбирать между Россией и Западом.

Видео: YouTube / Александар Вучић