Вучич: ЕС требовал от Сербии выбирать между Россией и Западом

По его словам, во время нелегкого разговора западные силы заявили, что Европа должна защищаться.

Евросоюз требовал от Сербии выбирать между Россией и Западом. Об этом заявил в обращении к нации президент Сербии Александр Вучич.

Глава республики провел переговоры со спецпредставителем Евросоюза по Западным Балканам, а также с советниками лидеров Германии и Франции. По словам Вучича, во время нелегкого разговора западные силы заявили, что Европа должна защищаться. Он подчеркнул, что от стран требуют определиться, "с какой стороны занавеса они останутся".

Ранее Вучич заявил, что Сербия стоит в очереди на "Байрактары".

Видео: YouTube / Александар Вучић