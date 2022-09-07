Вучич: Сербия стоит в очереди на "Байрактары"

Он подчеркнул, что власти готовы увеличить потребности в беспилотниках.

Сербия стоит в очереди на беспилотники "Байрактар". Об этом заявил президент страны Александр Вучич на пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Сербский лидер надеется, что в следующем году Белград получит "Байрактары". Он подчеркнул, что власти готовы увеличить потребности в беспилотниках и платить намного больше первоначальной суммы. Вучич уточнил, что речь идет о сумме в несколько сотен миллионов евро.

Ранее Эрдоган заявил, что Западу стоило заранее думать об энергетическом кризисе

Видео: YouTube / Александар Вучић