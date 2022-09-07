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Эрдоган: Западу стоило заранее думать об энергетическом кризисе

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Он заявил, что все, кто недооценивает Россию, сильно ошибаются.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Западу стоило заранее думать об энергетическом кризисе. Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде.

По словам Эрдогана, все, кто недооценивает Россию, сильно ошибаются. Он подчеркнул, что цены в Европе на газ выросли после того, как Москва сократила поставки.

Мы надеемся как можно скорее прийти к заключению мира и прекратить это дело. Пусть мир вновь обретет мир.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Ранее Эрдоган назвал политику Запада по Украине неправильной.

Видео: YouTube / Александар Вучић

Теги: запад, президент турции, реджеп тайип эрдоган, энергетический кризис
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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