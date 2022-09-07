Эрдоган: Западу стоило заранее думать об энергетическом кризисе

Он заявил, что все, кто недооценивает Россию, сильно ошибаются.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Западу стоило заранее думать об энергетическом кризисе. Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде.

По словам Эрдогана, все, кто недооценивает Россию, сильно ошибаются. Он подчеркнул, что цены в Европе на газ выросли после того, как Москва сократила поставки.

Мы надеемся как можно скорее прийти к заключению мира и прекратить это дело. Пусть мир вновь обретет мир. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Ранее Эрдоган назвал политику Запада по Украине неправильной.

Видео: YouTube / Александар Вучић