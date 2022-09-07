Эрдоган: Западу стоило заранее думать об энергетическом кризисе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Западу стоило заранее думать об энергетическом кризисе. Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде.
По словам Эрдогана, все, кто недооценивает Россию, сильно ошибаются. Он подчеркнул, что цены в Европе на газ выросли после того, как Москва сократила поставки.
Мы надеемся как можно скорее прийти к заключению мира и прекратить это дело. Пусть мир вновь обретет мир.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции
Ранее Эрдоган назвал политику Запада по Украине неправильной.
Видео: YouTube / Александар Вучић
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