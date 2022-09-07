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Эрдоган назвал политику Запада по Украине неправильной

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По мнению турецкого лидера, политика Запада основана на провокациях.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал политику Запада по Украине неправильной. Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде.

По мнению турецкого лидера, политика Запада основана на провокациях. Он подчеркнул, что Стамбул придерживается сбалансированной политики по Украине.

Не похоже, что этот конфликт скоро закончится.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Ранее Эрдоган заявил, что Европа столкнется с проблемами из-за сокращения поставок газа из России

Видео: YouTube / Haber Global

Теги: запад, политика, президент турции, реджеп тайип эрдоган, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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