Эрдоган: Европа столкнется с проблемами из-за сокращения поставок газа из России

Европа предстоящей зимой столкнется с проблемами из-за сокращения поставок газа из России. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.
Отвечая на просьбу журналистов оценить ситуацию с энергетическим кризисом в Европе, Эрдоган отметил, что Европа "пожинает то, что посеяла". Он подчеркнул, что отношение европейских стран к президенту РФ Владимиру Путину и их санкции привели к нынешней ситуации.
Я думаю, что Европа проведет эту зиму с серьезными проблемами. У Турции же на данном этапе нет проблем с поставками газа.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции
Ранее Эрдоган заявил о превосходстве Турции над Грецией.
Фото: YouTube / Anadolu Ajansı
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