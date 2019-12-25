Эрдоган: Европа столкнется с проблемами из-за сокращения поставок газа из России

По словам турецкого лидера, Европа "пожинает то, что посеяла".

Европа предстоящей зимой столкнется с проблемами из-за сокращения поставок газа из России. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

Отвечая на просьбу журналистов оценить ситуацию с энергетическим кризисом в Европе, Эрдоган отметил, что Европа "пожинает то, что посеяла". Он подчеркнул, что отношение европейских стран к президенту РФ Владимиру Путину и их санкции привели к нынешней ситуации.

Я думаю, что Европа проведет эту зиму с серьезными проблемами. У Турции же на данном этапе нет проблем с поставками газа. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Ранее Эрдоган заявил о превосходстве Турции над Грецией.

Фото: YouTube / Anadolu Ajansı