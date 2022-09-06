Эрдоган заявил о превосходстве Турции над Грецией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о превосходстве своей страны над Грецией. Об этом он сообщил по итогам заседания кабинета министров в Анкаре.
По словам Эрдогана, в последнее время Греция усилила свои притеснения и наглость по отношению к Турции. Он отметил, что Греция не является равной его стране в политическом, экономическом или военном отношения. Турецкий лидер подчеркнул, что по этой причине не видит в ней оппонента.
Турция, как представитель мира, спокойствия, развития и справедливости в этом регионе, где в последнее время усилилась напряженность, продолжает выполнять свои обязанности.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции
Ранее Эрдоган заявил, что целью Турции является встреча Путина с Зеленским
Видео: YouTube / Anadolu Ajansı
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