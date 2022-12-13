Президент страны оценил опасные инциденты между Белградом и Приштиной.

Президент Александр Вучич считает, что власти непризнанного региона Косова добиваются конфликта между Сербией и НАТО. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе видеообращения к нации. Политик оценил политику местного "премьер-министра" из Приштины Альбина Курти. С момента правления этого главы правительства, между сторонами было зафиксировано 288 инцидентов, а с начала 2023 года - 10 знавительных происшествий. Последнее из которых - ранение Делевича, состояние которого оценивается медиками как стабильное.

Они хотят конфликта, потому что желают, чтобы НАТО вступило в конфликт с Сербией, и именно на этом настаивают, чтобы избежать своих обязательств по формированию Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ) Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что военнослужащие спецназа косовской полиции (Rosu) обстреляли в понедельник 23 января автомобиль с двумя сербами на севере края на участке трассы "Косовска-Митровица - Лепосавич". Достин из пассажиров был госпитализирован с огнестрельным ранением грудной клетки. Напомним, что в соответствии с Брюссельскими соглашениями о нормализации отношений между Белградом и Приштиной от 19 апреля 2013 года в непризнанном регионе Косово должно быть создано Сообщество сербских муниципалитетов. Речь идет об органе самоуправления.

Сербия обнаружила одно из ста крупнейших месторождений золота в мире.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић