Александр Вучич рассказал о локациях по добыче энергоресурсов в республике.

Сербия обнаружила одно из ста крупнейших месторождений золота в мире. Соответствующее заявление в ходе обращения к нации сделал глава государства Александр Вучич, политик отметил, что ранее об этом говорила министр горнодобывающей промышленности и энергетики страны Дубравка Джедович-Негре. Чиновница пояснила прессе, что локация располагается в муниципалитете Жагубица. Эта находка будет иметь большое значение для экономической системы страны, а особенно - для восточной части.

Мы нашли еще одно место с гораздо большим количеством золота, чем в Жагубице. Сейчас проводятся дополнительные проверки, но, согласно предварительным данным, речь идет об одном из ста, а может и еще более крупном месторождении золота во всем мире. Александр Вучич, президент Сербии

Вучич заявил о возможной отставке с поста президента Сербии.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић

