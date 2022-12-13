Вучич заявил о возможной отставке с поста президента Сербии

Президент Сербии пояснил, что эта процедура может помочь стране "выиграть время".

Президент Александр Вучич заявил о возможной отставке с занимаемой должности главы страны, если эта кадровая перестановка поможет спасти республику. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед журналистами в видеообращении к нации. Политик заметил, что Запад угрожает Белграду санкционным давлением и фактически ставить республику в новые переговорные рамки. ЕС принуждает власти страны принять франко-немецкий план по урегулированию конфликта с Косово. В противном случае Сербии обещают всеохватывающие политические и экономические меры.

Это в любом случае мой последний мандат, я знаю, в чем моя обязанность. Если будет потребность каким-то образом спасти государство и выиграть какое-то время, я бы не колебался. Я живу для страны, я солдат страны. Александр Вучич, президент Сербии

Вучич: Сербию заставляют выбирать между изоляцией и согласием на вступление Косова в ООН.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић