Вучич: Сербию заставляют выбирать между изоляцией и согласием на вступление Косова в ООН

Президент отметил, что страны ЕС ставят республику перед выбором.

Президент Александр Вучич рассказал о том, что Сербию заставляют в принудительном порядке выбирать между изоляцией и согласием на вступление Косова в ООН. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках видеообращения к нации. Политик пояснил, что говорит о всех пунктах нового франко-немецкого переговорного плана. В нем подразумевается вступление непризнанного региона Косова в состав Всемирной организации. Вучич признал, что выбирает путь переговоров с Европой, однако это не может означать одобрение вступления Приштины в ООН.

Выбор у нас следующий: или, с одной стороны, изоляция, санкции те или иные, но нет худших санкций, чем отзыв инвестиций, что мне три раза было напрямую сказано. Или, с другой стороны, мы принимаем все сразу... Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что в местных СМИ появилась информация об ультиматуме, который официальные представители Франции, Германии, Италии, США и специальный представитель Евросоюза по Западным Балканам поставили президенту Сербии. По информации газеты "Вечерне новости", сербская сторона якобы обязана принять "франко-германскую" концепцию решения вопроса непризнанного региона. В противном случае стране придется столкнуться с последствиями, которые включают и санкционное давление.

Вучич: Европа де-факто находится в состоянии войны, что бы она ни говорила.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић