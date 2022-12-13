Вучич: Европа де-факто находится в состоянии войны, что бы она ни говорила

В Сербии рассказали о проблемах, которые принес украинский кризис.

Президент Александр Вучич заявил, что европейский регион де-факто находится в состоянии войны, что бы политические лидеры не говорили об этом. Соответствующее заявление глава государства сделал в своем видеообращении к нации. Лидер страны пояснил, что с начала украинского кризиса коллективный Запад усилил давление на Белград. Он добавил, что если проанализировать последние несколько месяцев, то российско-украинский конфликт стал одной из наибольших проблем для республики.

Европа находится де-факто в состоянии войны, что бы и как бы они ни говорили. Нет больше терпимости <...>. И они хотят, чтобы у них во дворе, а Западные Балканы и, конечно же, территория Республики Сербия - это их двор, чтобы здесь все было, как они хотят. Александр Вучич, президент Сербии

Эксперт пояснил, что Сербия сейчас находится у всех на виду, так как отказалась вводить антироссийские ограничения и запреты. Также проблемы вызваны регулярными инцидентами в противодействии политике властей непризнанного региона Косово по управлением премьер-министра Альбина Курти.

В Сербии заявили о готовности принять концепцию плана Германии и Франции по вопросу Косова.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић