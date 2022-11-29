Вучич: действия российских военных на Украине стали успешнее

Президент Сербии рассказал о том, что конфликт в регионе завершится еще нескоро.

Сербский президент Александр Вучич считает, что действия российских военнослужащих на Украине в ходе специальной военной операции стали успешнее. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего выступления в эфире местного телеканала Pink TV. Политик уверен в том, что региональный конфликт завершится еще нескоро. Эту позицию спикер объяснил тем, что в тот момент, когда многие предсказывали скорый исход конфликта в пользу украинской стороны, российские военные стали успешнее участвовать в боевых действиях.

Я не говорю, что было какое-то превосходство, наоборот, у них гораздо меньше союзников, чем у украинцев, гораздо меньше сильных союзников, чем у украинцев, но русские стали воевать лучше. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что после начала военной операции на Украине Александр Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности сообщил о том, что Белград поддерживает территориальную целостность Украины. При этом страна не станет вводить санкционное давление в отношении Москвы. Одновременно с этим государство временно приостанавливает армейские и полицейские маневры со всеми своими иностранными партнерами.

Вучич заявил о закупках Сербией более дешевого газа по сравнению с остальной Европой.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић