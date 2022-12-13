Вучич считает, что России удается справляться с санкциями лучше, чем от нее ожидали

Глава Сербии "снимает шляпу" перед Главой Центробанка РФ.

Президент Сербии Александр Вучич считает, что Москве удается справляться с санкциями лучше, чем от нее ожидали западные страны. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего выступления перед местными законодателями в парламенте (Народно Скупщине). Политик при этом подчеркнул, что антироссийские ограничения все же оказывают определенное давление на экономическую систему. В денежной сфере российская сторона справилась с запретами лучше всего. Александр Вучич заметил, что готов "снять шляпу" перед руководителем Центробанка Эльвирой Набиуллиной, которая отвечала за эту работу.

Я должен признать, что россияне приспособились лучше к санкциям, чем кто-либо на Западе, и чем ожидалось. Хорошо ли им? Нет. Санкции оказывают влияние, и сильное. Александр Вучич, президент Сербии

Вучич заявил, что уважает Путина, но служит только Сербии.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић