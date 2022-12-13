Глава Сербии ответил на критику парламентариев.

Вучич заявил, что уважает Путина, но служит только Сербии. В ходе выступления перед местным парламентом (в Народной Скупщине) глава государства пояснил, что именно Сербия является его единственной родиной. Политик отреагировал на критику в свой адрес, высказанную лидером патриотического движения "Заветники" Милицой Джурджевич-Стаменковски. По словам президента Сербии, Россия представляет из себя слишком серьезное государство для того, чтобы стоять "за такими, как вы". Он уверен, что если бы мировая сила рассчитывала на Милицу, то для нее это бы означало полный провал.

Мне говорите, а Владимир Путин даже не знает, как вы выглядите. Мне он вручил Орден Александра Невского, а не вам. Я получил его за то, что уважаем друг друга как независимые государства. Александр Вучич, президент Сербии

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић