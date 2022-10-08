Вучич рассказал о новом предложении Запада по вступлению в ЕС

Глава Сербии рассказал, что ЕС пытается заставить Белград одобрить вступление Косова в ООН.

Страны Запада предложили Сербии ускорение евроинтеграции и экономические выгоды в том случае, если Белград согласится на членство самопровозглашенной республики Косово в ООН, заявил сербский президент Александр Вучич.

Сербия за это, что не конкретизировано, но получила бы быстрое вступление в ЕС и вероятно, значительную экономическую выгоду… Для Сербии по конституции и не только по конституции неприемлемо, чтобы Косово стало членом ООН. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что официальные представители Германии и Франции доставили официальному Белграду проект документа, который предполагает допущение самопровозглашенного региона к членоству в международные организации. Однако Александр Вучич отклонил эту инициативу. Политик заметил, что в ближайшее время ждет попыток от коллективного Запада провести Приштину в Совет Европы, а затем поставить аналогичный вопрос о Косово в ООН.

Вучич: Сербия построит нефтепровод в Венгрию.

Фото и видео: YouTube / Tanjug News Agency official