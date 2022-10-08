Вучич: Сербия построит нефтепровод в Венгрию

Лидер Сербии рассказал о необходимости развивать энергетическую инфраструктуру.

Сербия построит нефтепровод в Венгрию. Соответствующее заявление сделал глава государства Александр Вучич, выступая перед народом с обращением. Местные телеканалы транслировали данное мероприятие. Политик объяснил, что согласно имеющемуся соглашению с Будапештом и премьером Виктором Орбаном, трубопровод будет иметь протяженность в 128 километров. Он соединится с венгерскими энергетическими проектами, включая "Дружбу".

Сербия начнет строительство нефтепровода до населенного пункта Алдьё, Нови-Сад – Венгрия, и имея связь с Хорватией, сможем выбирать меньший транзитный налог и более выгодный вариант. Александр Вучич, президент Сербии

Ранее лидер республики говорил о том, что власти Сербии в ближайшие шесть лет вложат 12 миллиардов евро в развитие энергетической инфраструктуры страны. Местное профильное министерство рассматривает несколько вариантов прокладки нефтепровода. Данный проект может стоить до 100 миллионов евро. Не исключается также создание трубопровода через территорию Северной Македонии до морского порта Дуррес в Албании.

Вучич назвал передачу вопроса Косова на уровень ЕС самой большой ошибкой Сербии.

Фото и видео: YouTube / Tanjug News Agency official