Президент Сербии рассказал о тм, что ЕС работает с "албанцами".

Президент Александр Вучич назвал передачу вопроса Косова и Метохии на уровень Евросоюза самой большой ошибкой Сербии. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего выступления перед нацией, которое транслировали местные телеканалы. Политик заметил, что несмотря на подписанное в Брюсселе соглашение, Белград не смог серьезно внести на рассмотрение и повестку дня вопрос формирования Сообщества сербских муниципалитетов. Лидер республики заметил, что каждый раз европейские политики говорят ему о том, что обсуждать эту тему будут в следующий раз. Однако затем снова появляется "некий кризис", создаваемый албанцами при западной поддержке.

Они те, кто диктует темы, они все делают вместе. Нашей самой большой ошибкой было передать решение вопроса Косова на уровень ЕС… и нам говорят, что это очень тяжело для албанцев и не соответствует их конституции. Александр Вучич, президент Сербии

Политик добавил, что никто из представителей ЕС не "одернул так называемую президента" непризнанного Косова Вьосу Османи во время проведения недавнего Европейского политического общества в Праге. Речь идет о том, что Османи говорил о членстве данного региона в международных организациях.

Вучич заявил, что ЕС настаивает, чтобы Сербия как можно скорее ввела санкции против России.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић