Вучич заявил, что ЕС настаивает, чтобы Сербия как можно скорее ввела санкции против России

Президент заявил о политической стойкости Белграда.

Александр Вучич заявил, что Евросоюз настаивает, чтобы Сербия как можно скорее ввела санкции западные антироссийские санкции, поэтому страны-участницы ЕС больше не поднимают вопрос по поводу евроинтеграции Белграда в региональное содружество. Политик добавил, что эти государства формально и по существу находятся в большом конфликте с Москвой, поэтому требуют от Сербии подключиться к единому блоку.

Никто больше не поднимает вопрос о главах, кластерах. Вопрос только: "Почему не ввели?" Это единственный вопрос, и я понимаю позицию ЕС. Александр Вучич, президент Сербии

Александр Вучич добавил, что при этом страны Евросоюза забывают о ситуации 1999 года, когда произошла агрессия НАТО против Республики Югославия. Местный политик добавил, что Белград "привык" к давлению и уже "доказал" свою стойкость в политическом решении.

Вучич попросил ЕС исключить Сербию из санкций на поставки российской нефти.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић