Вучич призвал начать строительство Единого диспетчерского центра с РЖД

Глава Сербии рассказал о масштабном строительстве железных путей и автомагистралей в стране.

Сербский президент Александр Вучич напомнил о необходимости реализации проекта Единого диспетчерского центра железных дорог Сербии совместно с "Российскими железными дорогами". Соответствующей информацией политик поделился в ходе выступления на осмотре автомобильного отрезка дороги, пролегающей на участке "Рума-Шабац".

Мы до марта 2025 года получим новое поколение поездов по европейским стандартам, которые смогут ездить до Будапешта и Вены, Стамбула, везде по Сербии. Мы должны решать по Диспетчерскому центру с россиянами, а потом смотреть, с кем будем делать "Валево - Врбница". Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что глава страны еще в феврале рассказал о том, что компаниям из России и Евросоюза предстоит напряженно посоревноваться за право строить участок скоростной железной дороги из центральной Сербии до государственной границы с Черногорией. В настоящее время РЖД реализуют несколько проектов на территории Сербии, в частности, выполняют контракт на строительство и реконструкцию железнодорожной инфраструктуры стоимостью 941 миллион долларов.

Вучич заявил о развитии отношений Сербии с США без прерывания связей с Россией.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић