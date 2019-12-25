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Вучич призвал беречь кириллическое письмо, как это делает Россия
Сегодня, 14:08
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Вучич призвал беречь кириллическое письмо, как это делает Россия

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Президент Сербии привел в пример национальную самобытность РФ и ФРГ.

Сербский лидер Александр Вучич призвал беречь кириллическое письмо, а также сохранить собственную культуру, как это делали Россия и Германия даже в самые тяжелые времена для своей истории. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления на торжественном приеме, проводимом для сербских детей из Словении, Хорватии и Венгрии. По мнению политика, он привел в пример те страны, которым удалось сохранить независимость и национальную самобытность.

Мы сегодня больше не видим разницу, какой серб откуда родом, важно сохранять свою культуру и свой язык. Я надеюсь, что вы, дорогие дети, вместе с латинским письмом… хорошо выучите и свое кириллическое письмо.

Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что 15 сентября 2021 года в День сербского единства, свободы и национального флага Народная скупщина (местный однопалатный парламент) приняла закон "Об употреблении сербского языка в общественной жизни и о защите и сохранении кириллического письма".

Вучич: часть ЕС находится в состоянии войны с Россией.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић

Теги: александр вучич, кириллица, кириллическое письмо, сербия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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