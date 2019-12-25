Вучич: часть ЕС находится в состоянии войны с Россией

Сербский лидер считает, что Брюссель не может хорошо относиться к Белграду.

Часть Евросоюза находится в состоянии войны с Россией. Соответствующее заявление перед местными журналистами сделал глава Сербии Александр Вучич. Он напомнил о том, что европейские страны отправляют военную помощь киевскому режиму и не могут хорошо относиться к Белграду. Такое заявление политик сделал, представляя итоги своего участия в саммите ЕС, который проводился в Брюсселе.

Часть ЕС находится в состоянии войны с Россией, прямой войны с Россией. Как вы ожидаете, что будет позитивно думать о Сербии тот, кто отправил 12 больших гаубиц, 30 танков, С-300 и шесть самолетов, как такая страна относится к нам? Александр Вучич, президент Сербии

Президент Сербии отметил, что Евросоюз не хочет слышать аргументы белграда о Косово и бомбардировках НАТО, которые происходили в 1999 году. По мнению Александра Вучича, территориальный вопрос для ЕС полностью решен.

Вучич подтвердил, что в Сербии задержали экс-генерала СБУ Наумова.

Фото: YouTube / Александар Вучић