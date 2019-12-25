Вучич подтвердил, что в Сербии задержали экс-генерала СБУ Наумова

Президент Александр Вучич подтвердил, что в Сербии задержали экс-генерала Службы Безопасности Украины Андрея Наумова. По данным главы государства, иностранец находится под подозрением по статье за контрабанду валюты и драгоценностей. Политик ответил на уточняющий вопрос местного корреспондента относительно мужчины, пойманного на македонско-сербской государственной границе. О нем было известно, что тот является гражданином Украины.
Вы имеете в виду господина Наумова? У меня есть такая информация.
Александр Вучич, президент Сербии
Напомним, что правоохранительные органы задержали граждан Украины и ФРГ, которые предприняли попытку вывезти из страны драгоценные камни и иностранную валюту. В автомобиле арестованных найдено 607 тысяч евро, 124 тысячи долларов, два изумруда. Денежные средства были скрыты в аптечке, мусорных мешках, детских игрушках, а также салоне и багажнике транспортного средства.
Вучич: Сербия с ноября из-за санкций ЕС не сможет импортировать нефть из России.
Фото:Kremlin.ru
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