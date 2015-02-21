Вучич: Сербия с ноября из-за санкций ЕС не сможет импортировать нефть из России

После введения ЕС шестого пакета санкций импорт будет прекращен с 1 ноября.

Сербия с ноября из-за санкций Евросоюза не сможет импортировать нефть из России. Об этом заявил журналистам президент страны Александр Вучич.

Речь идет о доставке российской нефти танкерами в Хорватию и последующем направлении по Адриатическому нефтепроводу на переработку. После введения ЕС шестого пакета санкций импорт будет прекращен с 1 ноября. Вучич отметил, что российская нефть необходима для тепло- и энергоснабжения страны.

Мы ежедневно потребляем 350 тонн мазута, а зимой мы будем тратить в семь раз больше. Нужно найти мазут, в НИСе его недостаточно. Александр Вучич, президент Сербии

Ранее Вучич заявил, что прекращение притока газа из России станет проблемой для Европы.

Видео: YouTube / Александар Вучић