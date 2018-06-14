Президент Сербии рассказал, что украинский кризис не завершится в скором времени.

Президент Сербии Александр Вучич предсказал самую тяжелую зиму в истории страны в 2023 году из-за непрекращающегося вооруженного конфликта на территории Украины. Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире местного "Радио и телевидения" от 15 декабря. Политик добавил, что власти в Белграде полагают, что региональный конфликт не завершится в ближайшее время. Согласно оценке Вучича, и российские, и украинские огневые и силовые позиции на линии соприкосновения "стабилизировались".

Все сложно. И одним, и другим не хватает боеприпасов и людей. И одни, и другие потеряли лучших людей. Рассчитываем, что эта война продлится дольше следующего года и что следующая зима будет самой тяжелой в истории мира. Александр Вучич, президент Сербии

Вучич: Сербия передаст НАТО запрос на введение в Косово армии и полиции.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић

