Вучич: Сербия передаст НАТО запрос на введение в Косово армии и полиции

Глава Сербии рассказал о действии резолюции СБ ООН 1244.

Президент Александр Вучич рассказал о том, что Сербия передаст НАТО и командованию KFOR официальный запрос на введение в непризнанный регион Косово ограниченного числа из контингента армии и полиции. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления в эфире местного "Радио и телевидения" вечером 15 декабря. Политик полагает, что с большой долей вероятности такой запрос будет отклонен руководством Североатлантического военного альянса.

Принято решение, что сегодня вечером в электронной форме, а завтра утром на пункте административного перехода командующему KFOR начальник генштаба или представители вручат наш запрос. Запрос в соответствии с резолюцией 1244 Совбеза ООН. Александр Вучич, президент Сербии

Сербия надеется, что за счет реализации права резолюции Совета безопасности ООН под номером 1244, в регион можно будет отправить до одной тысячи военных представителей в Косово и Метохию.

Вучич: Сербия введет санкции против России только при экзистенциональных угрозах.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић