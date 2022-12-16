Вучич: Сербия введет санкции против России только при экзистенциональных угрозах

Глава страны напомнил, что внешнее давление со стороны Запада на Белград не ослабевает.

Президент Александр Вучич рассказал о том, что Сербия введет западные санкции против России только при экзистенциональных угрозах для своего государства, пока жизненные интересы страны не окажутся в опасности. Соответствующее заявление лидер республики сделал в эфире местного "Радио и телевидения" вечером 15 декабря. Политик пояснил, что существует внешнее давление на власти из Белграда с целью подтолкнуть официальные лица ввести антироссийские ограничения и поддержать коллективный Запад. Вучич пояснил, что эти намерения не ослабевают. При этом глава государства пояснил, что на протяжении десяти лет Сербия жила под санкциями (в 1990 - 2000 годах).

Мы можем выдержать, пока наши жизненные и экзистенциональные интересы не окажутся под угрозой. Есть опасность, что они окажутся под угрозой, и это говорю уже более шести месяцев, но мы выдержали. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что ранее сербский лидер заявлял о том, что поддержит санкции против России, только при том условии, если Сербия окажется "под дамокловым мечом". На текущий момент он не видит такой опасности для страны.

Александр Вучич экстренно созвал национальный Совет безопасности.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић

