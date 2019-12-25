Александр Вучич экстренно созвал национальный Совет безопасности

На заседании политики обсудят угрозы со стороны Косово.

Президент Сербии Александр Вучич сегодня, 11 декабря, созвал национальный Совет безопасности. Собрание начнется в 21:00 по московскому времени. Об этом сообщили РИА Новости.

Встреча имеет экстренный характер. На заседании политики обсудят угрозы косовоалбанских властей, которые ранее заявили, что могут силой убрать баррикады сербов на севере края. Косово примет такие меры, если НАТО до вечера не даст ответ по его запросу.

Ранее на Piter.tv: полиция непризнанного Косова сообщила об увеличении численности сотрудников на севере края.

Фото: YouTube / Александар Вучић