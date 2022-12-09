Полиция непризнанного Косова сообщила об увеличении численности сотрудников на севере края

Спецназ заблокировал дорогу Косовска-Митровицу.

Правоохранительные органы непризнанного региона Косова сообщила об увеличении численности сотрудников на севере края ради обеспечения безопасности жителей. Об этом рассказали очевидцы и местные журналисты. Немногим ранее стало известно о том, что несколько сотен сотрудников спецназа из боевого подразделения Rosu вторглись на территорию севера региона и Метохии, хотя там проживает большое количество сербов. Речь идет примерно о 200-300 специалистах на бронированной технике. Эти лица заблокировали трассу Косовска-Митровицу. В СМИ считают, что премьер-министр непризнанного региона Альбин Курти говорил о том, что Косово перешло к финальной стадии оккупации территории.

Приоритет косовской полиции - обеспечение безопасности всех граждан, поэтому, оценивая текущее состояние в северных муниципалитетах, полиция в предстоящие дни увеличит присутствие полиции на севере, чтобы осуществить цели. заявленине полиции

Согласно брюссельским соглашениям, силы косовской полиции не имеют права въезжать в населенный сербами север края без разрешения руководителей четырех сербских муниципалитетов.

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Фото и видео: Telegram / SHOT