Президент Сербии рассказал об упрощенной процедуре для иностранцев из двух стран.

Президент Александр Вучич пообещал ускоренную выдачу гражданства Сербии россиянам и украинцам. Соответствующее заявление глава страны сделал в эфире местного телевидения. Специалист заметил, что вопрос будет решаться по ускоренной процедуре. Он отрицательно ответил на вопрос о том, будут ли соблюдаться те же условия, которые должны соблюдать остальные страны при запросе на получение гражданства.

Мы сейчас будем ускоренно предоставлять гражданство украинцам, россиянам, тем, кто в этом заинтересован, так как у нас не хватает рабочей силы. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что за последние девять месяцев более 104 тысяч граждан России получили вид на жительство в Сербии со сроком на один год. Однако россиян в стране находится большее количество. В большинстве случаев речь идет об IT-специалистах. Статус беженца в республике за аналогичный период получили 18 тысяч украинцев.

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Фото и видео: YouTube / Александар Вучић



