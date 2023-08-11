Вучич ожидает встречи с Путиным на саммите в КНР в октябре

Глава Сербии рассказал о планах встречи с главой РФ.

Сербский президент Александр Вучич заявил в эфире местного телеканала Happy TV о том, что ожидает приезда российского лидера Владимира Путина на саммит инициативы "Один пояс, один путь", организованного китайской стороной, в октябре. Ранее руководитель Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик также сообщил прессе в четверг 10 августа о том, что надеется в текущем году провести рабочие встречи с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Бывший посол РФ в КНР Андрей Денисов заявил журналистам о том, что в Пекине ожидают приезда лидера Кремля в октябре на форум "Один пояс, один путь".

В октябре у меня будет большой визит, это инициатива "Пояс и путь", конечно, в КНР. Что там будет еще - большой вопрос, так как ожидается приезд президента Путина и так далее. Александр Вучич, президент Сербии

Вучич отметил стойкость экономики России, несмотря на действие санкций.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић