"Это идет от некоторых политиков".

Президент Сербии Александр Вучич опроверг вмешательство армии Сербии в ситуацию в Белоруссии. Накануне в сети появились слухи о том, что сербская армия помогает подавить протесты в республику. Вучич назвал это злонамеренной ложью.

Сейчас он проводит смотр вооружений на военном аэродроме Батайница под Белградом вместе с командованием вооруженных сил.

Это идет от некоторых политиков. Александр Вучич, президент Сербии

По его словам, это делают политики антирусской направленности, которые известны тем, что всегда против своей страны.

Он подчеркнул, что Сербия каждый год отправляет своих военных на Международные армейские игры в России и Белоруссии.

Ранее мы писали, что протестующий в Белоруссии сбежал из КГБ через форточку в туалете.