Протестующий в Белоруссии сбежал из КГБ через форточку в туалете

Куделевича задержали и доставили в КГБ вчера.

Дмитрий Куделевич, один из лидеров стачкома "Беларуськалия", сбежал из КГБ через форточку в туалете. Об этом пишет телеграм-канал Nexta со ссылкой на видеообращение протестующего.

Куделевича задержали и доставили в КГБ вчера. Там отпросился в уборную и сбежал через форточку в туалете.

Во время задержания, он успел бросить ключи от авто в салон, а в кармане остался комплект от автомобиля супруги, который и забрали сотрудники белорусского КГБ.

Ранее министр обороны Белоруссии допускает стрельбу по протестующим.