Протестующий в Белоруссии сбежал из КГБ через форточку в туалете

Дмитрий Куделевич, один из лидеров стачкома "Беларуськалия", сбежал из КГБ через форточку в туалете. Об этом пишет телеграм-канал Nexta со ссылкой на видеообращение протестующего.
Куделевича задержали и доставили в КГБ вчера. Там отпросился в уборную и сбежал через форточку в туалете.
Во время задержания, он успел бросить ключи от авто в салон, а в кармане остался комплект от автомобиля супруги, который и забрали сотрудники белорусского КГБ.
Ранее министр обороны Белоруссии допускает стрельбу по протестующим.
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