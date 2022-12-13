Вучич назвал правильным решение об отказе от санкций против России

Глава страны рассказал, что отказ от санкций находится в национальных интересах Сербии.

Решение Белграда не вводить санкции против России было верным и сделано в национальных интересах Сербии. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего выступления перед населением города Кралево. Политик пояснил, что сегодня в администрации появляются такие люди, которые говорят о том, что следовало ввести ограничения и запреты в отношении Москвы, как как "оправдания слабые".

Я должен сказать всем этим людям, что, может, они и правы, но я не оправдываюсь ни перед кем. Думаю, что это решение было правильным в тот момент, когда оно принималось. Думаю, что это решение и сегодня верное, и оно было принято в интересах Сербии. Александр Вучич, президент Сербии

После начала российской специальной военной операции на Украине Александр Вучич в обращении к нации по результатам заседания Совета безопасности сообщил, что Белград поддерживает территориальную целостность Украины, но при этом не будет вводить западное санкционное давление на Москву. Республика временно прекратила армейские и полицейские учения со всеми иностранными партнерами.

Вучич: Сербия и Венгрия создадут Стратегический совет по вопросам безопасности.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић