Вучич: Сербия и Венгрия создадут Стратегический совет по вопросам безопасности

Президент рассказал о новом сотрудничестве в сфере правоохранительных органов и силовых структур.

Президент Александр Вучич заявил, что Сербия и Венгрия создадут Стратегический совет по вопросам безопасности. Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире местного телеканала Pink TV. По мнению политика, данное решение национальных правительств позволит более эффективно сотрудничать в вопросах, которые касаются борьбы с терроризмом и в сфере обеспечения безопасности.

Создание Стратегического совета позволит нам более эффективно сотрудничать в вопросах безопасности и борьбы с терроризмом. Это даст нам возможность сотрудничать на уровне вооруженных сил и правоохранительных органов. Александр Вучич, президент Сербии

Лидер республики добавил, что в связи с формированием Стратегического совета между Белградом и Будапештом пройдет встреча на высшем уровне. В этом меропритии примут участие президент Венгрии Каталин Новак и члены кабинетов министров двух европейских государств. Ожидается, что встреча пройдет в мае текущего года в столице или Нови-Саде.

Вучич обратился к НАТО с вопросом, кто дал альянсу право убивать сербов в 1999 году.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић