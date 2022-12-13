Глава Сербии оценил стремление альянса "решить гуманитарную катастрофу в Югославии".

Серский президент Александр Вучич в годовщину бомбардировок Югославии спросил у руководства Североатлантического военного альянса о том, кто дал НАТО право убивать местных жителей. Политик подчеркнул, что войска данного блока напали на независимую и свободную страну. При этом бомбардировка оправдывалась международными союзниками желанием якобы избежать гуманитарного кризиса в регионе. В Белграде пояснили, что на самом деле катастрофу никто не пытался остановить, а правда в том, что НАТО решили вооружить повстанцев в суверенном государстве, "которое которая ни на пядь, ни одним пальцем на ноге не вступила на территорию другого государства",

Прошло 24 года с тех пор, как вы отторгали у нас часть страны, убивали детей и мирных граждан, военных и полицейских. Откуда у вас право убивать наших военных и полицейских, кто вам дал это право?! Александр Вучич, президент США

Президент Сербии Вучич: итог переговоров по Косово больше не зависит от воли Приштины.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић