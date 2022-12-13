Президент Сербии Вучич: итог переговоров по Косово больше не зависит от воли Приштины

Глава страны рассказал о "красной линии".

Сербский президент Александр Вучич рассказал о том, что результатом переговоров по непризнанному региону Косово больше не зависит от политической воли Приштины, как и процесс вступления Белграда в состав Евросоюза. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед нацией с обращением, посвященному разъяснению положений по соглашению между сторонами конфликта. Речь идет о документе, который был согласован 18 марта на территории северомакедонского города Охриде при посредничестве ЕС и США.

Это приложение для нас в условиях, когда все тяжело, менее тяжело. Впереди будут гораздо более тяжелые вещи. Когда мы говорим о европейском пути, мы зависим не от прогресса Приштины на переговорах, а только от себя. Александр Вучич, президент Сербии

Лидер республики заверил граждан в том, что не подписывал этот документ, поскольку по Конституции Сербии Косово является не самостоятельным государством, а сербским автономным краем. Александр Вучич добавил, что вступление Приштины в ООН станет красной линией для властей Белграда.

Вучич сообщил, что Приштина требует от Белграда контрибуцию.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић