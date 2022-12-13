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Вучич назвал ложью сообщения о продаже Сербией оружия Украине
Сегодня, 14:28
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Вучич назвал ложью сообщения о продаже Сербией оружия Украине

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Президент Сербии прокомментировал слухи о якобы передаче Киеву от Белграда ракет для РСЗО "Град".

Президент Сербии Александр Вучич назвал ложью сообщения о том, что страна продает оружие Украине. Об этом он сообщил журналистам в Катаре.

Комментируя появившиеся в СМИ и Telegram-каналах новости о якобы передаче Киеву от Белграда ракет для РСЗО "Град", Вучич отметил, что у Сербии есть много предприятий оборонной промышленности, однако ни одна единица орудий не была продана России или Украине.

Речь идет об откровенной лжи. Сербия никому не отправляла оружие.

Александр Вучич, президент Сербии

Ранее Вучич заявил о готовности обсуждать план ЕС по нормализации отношений с Косово.

Фото: YouTube / Александар Вучић

Теги: александр вучич, оружие, президент сербии, слухи, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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