Вучич допустил, что Сербия может поддержать антироссийские санкции

Глава Сербии пояснил, что не может давать никаких клятв Москве.

Сербский президент Александр Вучич заявил, что помнит и ценит помощь России, в том числе и на площадке ООН, однако Белград не может поклясться в том, что никогда не поддержит западное антироссийское санкционное давление. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала сделал глава государства. Политик добавил, что также может вспомнить и негативные примеры действий Москвы. В частности, когда Москва поддерживала санкции против Сербии. При этом никогда нельзя забывать о том, что в 2015 году Россией был заблокирован в Совете Безопасности Всемирной организации британский проект резолюции по Сребренице. Иностранцы хотели признать расстрелы 1995 года геноцидом.

Я не забуду 2015 год, когда лично звонил президенту Путину и просил его помочь нам в ООН, и он это сделал. Поэтому сейчас на нас нет клейма народа, совершившего геноцид, в другом случае мы бы в ООН были обозначены как такой народ. Александр Вучич, президент Сербии

Ведущий задал уточняющий вопрос о том, является ли тема поддержки Белградом западных санкций в отношении России неактуальным. Александр Вучич заметил, что он актуален, так как не может предоставить России никаких клятв. Однако он напомнил, что его позиция относительно отказа от санкций намного тверже и крепче, чем клятвы тех политиков, которые меняют их по два раза на день.

Вучич заявил о готовности обсуждать план ЕС по нормализации отношений с Косово.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић