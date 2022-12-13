Президент Сербии оценил темы, которые поднимаются на Мюнхенской конференции по безопасности.

Президент Александр Вучич дал пессимистический прогноз по наступлению мира на Украине. На полях Мюнхенской конференции по безопасности глава государства рассказал местным журналистам о том, что переговоры и дипломатическое урегулирование регионального кризиса в ближайшее время не предвидится. Ранее политик провел двусторонние переговоры с лидером европейской дипломатии Жозепом Боррелем, немецким канцлером Олафом Шольцем, французским президентом Эмманюэлем Макроном, а также другими лидерами.

Больше всего говорят о политике, а Украина - горячая тема. Есть один ракурс для нас, который показывает, что мир не наступит скоро. И это принесет нам новые политические последствия. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что Александр Вучич вечером в пятницу 17 февраля заявил о том, что еще одно государство отозвало признание независимости самопровозглашенной республики Косово. По сведениям белграда, это уже 27-ая или 28-ая страна по счету.

Вучич: Сербию не удастся дестабилизировать ложным патриотизмом.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић