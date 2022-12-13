Президент Александр Вучич дал пессимистический прогноз по наступлению мира на Украине. На полях Мюнхенской конференции по безопасности глава государства рассказал местным журналистам о том, что переговоры и дипломатическое урегулирование регионального кризиса в ближайшее время не предвидится. Ранее политик провел двусторонние переговоры с лидером европейской дипломатии Жозепом Боррелем, немецким канцлером Олафом Шольцем, французским президентом Эмманюэлем Макроном, а также другими лидерами.
Больше всего говорят о политике, а Украина - горячая тема. Есть один ракурс для нас, который показывает, что мир не наступит скоро. И это принесет нам новые политические последствия.
Александр Вучич, президент Сербии
Напомним, что Александр Вучич вечером в пятницу 17 февраля заявил о том, что еще одно государство отозвало признание независимости самопровозглашенной республики Косово. По сведениям белграда, это уже 27-ая или 28-ая страна по счету.
Вучич: Сербию не удастся дестабилизировать ложным патриотизмом.
Фото и видео: YouTube / Александар Вучић
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