Вучич: Сербию не удастся дестабилизировать ложным патриотизмом

Президент прокомментировал акцию протеста в Белграде.

Глав Сербии Александр Вучич отреагировал на протест праворадикальной оппозиции в Белграде. В эфире местного телеканала Pink TV президент сообщил о том, что республику невозможно дестабилизировать ложным патриотизмом, а также денежными средствами, поступающими из-за границы или иностранными связями.

Я не знаю, являются ли они пророссийскими, но знаю, что они антисербские, потому что все делают против своего народа... Те, кто думает, что могут разрушить Сербию ложью, угрозами, с несколькими ружьями и связями в другом государстве, оправдываясь великим патриотизмом, - они никогда не смогут победить. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним,что вечером 15 февраля ультраправые движения Сербии провели массовый митинг перед резиденцией президента в центре столицы. Многие из собравшихся принесли национальные флаги России. Люди протестовали против "франко-германского" плана урегулирования в непризнанном регионе Косово. Они обвинили руководство страны в готовности принять западное предложение, а не попросить Москву о помощи. Один из активистов по имени Деян Петар Златанович выкрикивал лозунг "Кто подпишет, того убьют". Политический лидер движения "Народный патруль" Дамнян Кнежевич заявил прессе, что с соратниками "готов на большее, чем беспорядки". После этого Александр Вучич провел в резиденции встречу с органами безопасности и силовыми структурами.

Вучич оценил идеи об искусственном происхождении землетрясения в Турции.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић