Вучич: цена газа в Европе зимой может возрасти до $5 тысяч

Он напомнил, что на сегодняшний день цена газа составляет 960 долларов.

Цена газа в Европе зимой может возрасти до пяти тысяч долларов. Об этом сообщил журналистам президент Сербии Александр Вучич. Его слова приводит ТАСС.

По словам сербского лидера, речь идет о цене за 1 тыс. кубометров газа. Он напомнил, что на сегодняшний день цена газа составляет 960 долларов. Вучич объяснил такую цену тем, что летом газ потребляют меньше.

Когда придет зима, боюсь, что газ подорожает до $3,5 тысяч, а может даже до $4-5 тысяч. Александр Вучич, президент Сербии

Ранее вице-премьер Молдавии заявил о желании пересмотреть условия оплаты по контракту с "Газпромом".

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