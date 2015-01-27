Вице-премьер Молдавии заявил о желании пересмотреть условия оплаты по контракту с "Газпромом"

По его словам, в стране хотят стабильных цен на газ.

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил о желании пересмотреть условия оплаты по контракту с российской компанией "Газпром". Об этом он сообщил в эфире телеканала Jurnal TV.

По словам Спыну, проблемы в нынешнем соглашении были связаны с условиями оплаты. Он также отметил, что Молдавия хочет стабильных цен на газ, чтобы в будущем не возникало проблем.

Мы хотим диверсификации. Если выгоден контракт с "Газпромом", то мы согласны продолжать. Андрей Спыну, вице-премьер Молдавии

Ранее глава Минэнерго Болгарии заявил о поспешности отказа платить за газ в рублях.

Видео: YouTube / Jurnal TV