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Вице-премьер Молдавии заявил о желании пересмотреть условия оплаты по контракту с "Газпромом"

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По его словам, в стране хотят стабильных цен на газ.

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил о желании пересмотреть условия оплаты по контракту с российской компанией "Газпром". Об этом он сообщил в эфире телеканала Jurnal TV.

По словам Спыну, проблемы в нынешнем соглашении были связаны с условиями оплаты. Он также отметил, что Молдавия хочет стабильных цен на газ, чтобы в будущем не возникало проблем.

Мы хотим диверсификации. Если выгоден контракт с "Газпромом", то мы согласны продолжать.

Андрей Спыну, вице-премьер Молдавии

Ранее глава Минэнерго Болгарии заявил о поспешности отказа платить за газ в рублях.

Видео: YouTube / Jurnal TV

Теги: андрей спыну, вице-премьер, газ, газпром, молдавия, оплата, условия
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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