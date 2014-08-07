Глава Минэнерго Болгарии заявил о поспешности отказа платить за газ в рублях

Власти страны поднимут соответствующий вопрос на совещании с Еврокомиссией.

Глава Минэнерго Болгарии Александр Николов заявил о поспешности отказа платить за газ в рублях. Об этом он заявили в интервью "BTV Новините".

По словам Николова, болгарские власти поднимут соответствующий вопрос на совещании с Еврокомиссией. Он отметил, что уровень солидарности и единства должен быть максимально высоким. Также Николов добавил, что сейчас нет необходимости отказываться от расчетов в российской валюте.

Ранее вице-президент ЕК заявил, что платить за газ в рублях ненормально.

Видео: btvnovinite.bg