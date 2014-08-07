  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:48
83
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Глава Минэнерго Болгарии заявил о поспешности отказа платить за газ в рублях

0 0

Власти страны поднимут соответствующий вопрос на совещании с Еврокомиссией.

Глава Минэнерго Болгарии Александр Николов заявил о поспешности отказа платить за газ в рублях. Об этом он заявили в интервью "BTV Новините".

По словам Николова, болгарские власти поднимут соответствующий вопрос на совещании с Еврокомиссией. Он отметил, что уровень солидарности и единства должен быть максимально высоким. Также Николов добавил, что сейчас нет необходимости отказываться от расчетов в российской валюте.

Ранее вице-президент ЕК заявил, что платить за газ в рублях ненормально.

Видео: btvnovinite.bg

Теги: александр николов, газ, минэнерго болгарии, оплата, отказ, россия, рубль
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии