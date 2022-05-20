Вице-президент ЕК заявил, что платить за газ в рублях ненормально

По его словам, своим решением Путин требует от компаний нарушать договоры.

Вице-президент ЕК Франс Тиммерманс заявил, что платить за газ в рублях ненормально. Об этом он рассказал в интервью порталу ERR.

Тиммермарнс отметил, что ряд крупных европейских газовых компаний открыли счета в "Газпромбанке". Об этом стало известно в последние дни. Он также заявил, что своим решением президент России Владимир Путин требует от компаний нарушать договоры.

Договоры очень четкие, договоры говорят о евро и долларах. Это нормально, но не рубли. Франс Тиммерманс, вице-президент ЕК

Ранее Новак заявил, что около половины покупателей российского газа открыли счета в рублях.

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